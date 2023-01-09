Спасатели Уфы пришли на помощь малышу, пальчик которого застрял в игрушке

В Уфе помощь спасателей потребовалась двухлетнему малышу. Пальчик ребёнка застрял в пластмассовой игрушке.

Фото №1 - Спасатели Уфы пришли на помощь малышу, пальчик которого застрял в игрушке

За помощью к спасателям обратились родители малыша, которые не смогли помочь ребёнку. К счастью, сотрудникам Управления гражданской защиты удалось оперативно деблокировать палец. Медицинская помощь ребёнку не потребовалась.

В экстренных службах объяснили, что застрявший, плотно охваченный со всех сторон палец неизбежно начинает отекать. Чем больше времени пройдет, тем сложнее будет освободить конечность.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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