ВК «Урал» обыграл «Динамо» в матче Суперлиги

В этом году мы ещё не побеждали, хотя было близко с «Зенитом». Сегодня очень важная победа наша, это прямые конкуренты. Рад, что такая атмосфера. Спасибо болельщикам, что приходят на игры. А мы будем радовать их хорошими результатами.

Владимир Шишкин, либеро ВК «Урал»