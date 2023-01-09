ВК «Урал» обыграл «Динамо» в матче Суперлиги

Волейбольный клуб «Урал» прервал серию поражений в Суперлиге в домашнем матче против «Динамо» из Ленинградской области. Команда Юрия Лисицкого в трёх партиях одержала уверенную победу над гостями из Соснового Бора.

Первый сет завершился со счётом 25:17, в двух других «Динамо» навязало борьбу своему сопернику, но всё равно потерпело поражения – 25:23 и 25:20. Самым результативным игроком встречи стал диагональный волейбольного клуба «Урал» Евгений Рыбаков, он набрал 21 очко. Благодаря этой победе уфимская команда поднялась на шестое место. Следующий матч «Урал» также сыграет дома. 18 января команда Юрия Лисицкого примет на своей площадке «Кузбасс».

Этим же составом они в том сезоне играли в финале шести, так что ребята молодцы. Хочу поздравить и болельщиков. Они молодцы, что показали этот спектакль, хоть где-то что-то и не получалось.

Юрий Лисицкий, главный тренер ВК «Урал»

В этом году мы ещё не побеждали, хотя было близко с «Зенитом». Сегодня очень важная победа наша, это прямые конкуренты. Рад, что такая атмосфера. Спасибо болельщикам, что приходят на игры. А мы будем радовать их хорошими результатами.

Владимир Шишкин, либеро ВК «Урал»
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