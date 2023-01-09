В Башкирии готовят законопроект о системах оповещения в постоянной готовности

Парламент Башкирии уже в январе примет закон о порядке поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба Курултая республики.

По словам спикера Константина Толкачева, в законопроекте будут регламентированы обязанности организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Система оповещения будет работать без сбоев.