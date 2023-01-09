Премьер-министр Башкирии обсудил с главами муниципалитетов работу ЖКХ

Для своевременной уборки дворов от снега необходимо дополнительно закупить коммунальную технику. Об этом сегодня заявил премьер-министр правительства Башкортостана. Андрей Назаров в режиме видеоконференции провёл совещание с главами муниципалитетов.

Его участники рассмотрели три вопроса. Говорили о том, как отработала сфера ЖКХ в новогодние праздники, о ходе реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами и транспортном обслуживании населения. Премьер отметил, что на протяжении последних трех лет в республике ведется активная работа по повышению доступности и качества пассажирских перевозок.

За этот период на обновление подвижного состава из бюджета республики направлено более 6 млрд рублей. С 2019 года приобретено свыше 1 тысячи автобусов различного класса. Все машины переданы в хозяйственное ведение «Башавтотранса». Сейчас межмуниципальная маршрутная сеть республики включает в себя 390 маршрутов регулярных перевозок, две трети которых обслуживает «Башавтотранс». Фактически автобусным сообщением охвачено более 3,5 тыс. населенных пунктов.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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