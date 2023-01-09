Премьер-министр Башкирии обсудил с главами муниципалитетов работу ЖКХ

Для своевременной уборки дворов от снега необходимо дополнительно закупить коммунальную технику. Об этом сегодня заявил премьер-министр правительства Башкортостана. Андрей Назаров в режиме видеоконференции провёл совещание с главами муниципалитетов.

Его участники рассмотрели три вопроса. Говорили о том, как отработала сфера ЖКХ в новогодние праздники, о ходе реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами и транспортном обслуживании населения. Премьер отметил, что на протяжении последних трех лет в республике ведется активная работа по повышению доступности и качества пассажирских перевозок.