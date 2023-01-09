ХК «Кировец» сразился на своем льду с архангельским «Водником»

Несмотря на беспрецедентный для Уфы мороз, в столице Башкортостана сегодня прошла игра Российской суперлиги по хоккею с мячом. Уфимский «Кировец» принимал на льду стадиона «Динамо» «Водник» из Архангельска. Гости на данный момент – лидеры турнирной таблицы.
Команда из Архангельска идет в сезоне без поражений. Возглавляет «Водник» главный тренер сборной страны Ильяс Хамдаев. Наставник гостей высоко оценил выступление «Кировца» в этом чемпионате.
Хоккеистам обеих команд пришлось превозмогать непростые погодные условия. Несмотря на крайне низкую температуру воздуха, на трибунах стадиона «Динамо» собралось немало болельщиков, которые решили поддержать «Кировец». Из Архангельска приехала группа фанатов «Водника». В первом тайме команды показали равную игру, а единственный мяч забили гости. После перерыва «Водник» нарастил преимущество. Окончательный счет 5:0 в их пользу.