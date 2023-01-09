В Уфе в школе по спортивной борьбе прошли новогодние «Веселые старты»

Участие в праздничных состязаниях приняли самые юные воспитанники. В гости к ребятам пришел Дед Мороз и наградил всех спортсменов за старания в прошедшем году.

Задания для «Веселых стартов» кажутся максимально простыми. Но все меняется, когда нужно выполнять их максимально быстро и не подвести команду. И за правильностью действий наблюдает Дед Мороз.

Обычно мы бросаем на тренировках, когда я еще был в младшей группе, мы играли во что-то типа этого. Но сейчас мы уже серьезно занимаемся. Тимофей Байбурин

В программу стартов вошел и бег на коленях. Сложность в том, что нужно не только первым добраться до финиша, а еще сделать кувырок, ну и передать эстафету следующему игроку быстрее, чем это сделают соперники. Перетягивание каната – одно из зрелищных спортивных состязаний. Большинству мальчишек именно это задание показалось самым интересным.

Мне понравилось перетягивание канатов. Мы, конечно, не смогли перетянуть, но мне понравился процесс. Александр Шерстобитов

В новогодней эстафете соревновались порядка 50 ребят. Все они занимаются греко-римской борьбой не так давно. Перед началом «Веселых стартов» ребята принесли клятву «юного максимовца». Отряд с таким названием был создан в память о герое спецоперации на Украине Максиме Серафимове. Он был воспитанником республиканской школы борьбы. Пока ребята дружно преодолевали препятствия, тренеры присматривались к ним. Даже главный тренер сборной республики, который занимается подготовкой чемпионов мира и России.

Мне понравилось перетягивание канатов, отжимание, и я переживал чуть-чуть. Боялся, что проиграем, но все закончилось хорошо. Я хочу, чтобы у всех, кто занимается греко-римской борьбой, все получалось, чтобы были первые места. Арсен Загидуллин