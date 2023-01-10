Под горой Торатау организовали бортевую пасеку для туристов

У южного подножия Торатау в Ишимбайском районе организовали зимнюю туристическую программу для семей. На местной пасеке предложат попробовать настоящий липовый мед с блинами и травяным чаем, покататься на лошадях и санях, встать на лыжи и поиграть футбол на снегу. Также туристов познакомят с башкирской культурой, обычаями и традициями.

Семья Гизатуллиных приехала в этнодеревню из Салавата. Их сын в первый раз взялся за вожжи. Подросток сразу нашел общий язык с лошадью.

Для детей – конкурсы с полосой препятствий, с участием сказочных героев. Ребята не только соревнуются, но и совершенствуют свои знания. Так, в условиях зимы там можно в игровой форме освоить правила поведения в лесу: что взять с собой, как не заблудиться в лесу. В ближайшее время на пасеке создадут условия для стрельбы из лука.