В Башкирии расследуют трагическую смерть 4-месячного ребёнка

В Стерлитамаке трагически погиб 4-месячный ребёнок. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение расследовать несчастный случай.
4 января в отделение детской хирургии больницы №1 в Стерлитамаке доставили новорожденного малыша с подозрением на ущемление паховой грыжи. Выяснилось, что ребёнок состоит на учёте у детских хирургов РДКБ. Малыш готовился к плановому оперативному лечению.
При осмотре дежурным хирургом признаков ущемления паховой грыжи выявлено не было, грыжа легко вправлялась в брюшную полость через расширенный паховый канал. После медицинских манипуляций беспокойство ребенка прекратилось и с улучшением состояния он был отпущен домой. Ночью 4 января родители повторно вызвали скорую помощь, ребенок был осмотрен фельдшером, экстренных показаний для госпитализации не выявлено.
Представитель ведомства выразила соболезнования родителям и близким ребенка, а также заявила, что по данному случаю министерство здравоохранения в настоящее время проводит проверку всех этапов оказания медицинской помощи.
Глава Следственного комитета России поручил всесторонне изучить доводы потерпевшей стороны, провести необходимые экспертизы. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.