В Башкирии расследуют трагическую смерть 4-месячного ребёнка

Утром того же дня родители самостоятельно доставили ребенка в приемное отделение детского хирургического отделения. В приемном покое больницы ребенок был осмотрен врачами, взяты все необходимые анализы, проведены инструментальные обследования. В приемном покое состояние ребенка резко ухудшилось. Он потерял сознание и был срочно госпитализирован в реанимационное отделение, где по результатам рентгенографии органов грудной клетки была впервые выявлена диафрагмальная грыжа с ущемлением и развитием серьезных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Все проведенные реанимационные мероприятия в течение 55 минут, к сожалению, результата не дали.

пресс-служба министерства здравоохранения РБ