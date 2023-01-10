В Башкирии расследуют трагическую смерть 4-месячного ребёнка

В Стерлитамаке трагически погиб 4-месячный ребёнок. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение расследовать несчастный случай.

Фото №1 - В Башкирии расследуют трагическую смерть 4-месячного ребёнка

4 января в отделение детской хирургии больницы №1 в Стерлитамаке доставили новорожденного малыша с подозрением на ущемление паховой грыжи. Выяснилось, что ребёнок состоит на учёте у детских хирургов РДКБ. Малыш готовился к плановому оперативному лечению.

При осмотре дежурным хирургом признаков ущемления паховой грыжи выявлено не было, грыжа легко вправлялась в брюшную полость через расширенный паховый канал. После медицинских манипуляций беспокойство ребенка прекратилось и с улучшением состояния он был отпущен домой. Ночью 4 января родители повторно вызвали скорую помощь, ребенок был осмотрен фельдшером, экстренных показаний для госпитализации не выявлено.

Утром того же дня родители самостоятельно доставили ребенка в приемное отделение детского хирургического отделения. В приемном покое больницы ребенок был осмотрен врачами, взяты все необходимые анализы, проведены инструментальные обследования. В приемном покое состояние ребенка резко ухудшилось. Он потерял сознание и был срочно госпитализирован в реанимационное отделение, где по результатам рентгенографии органов грудной клетки была впервые выявлена диафрагмальная грыжа с ущемлением и развитием серьезных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Все проведенные реанимационные мероприятия в течение 55 минут, к сожалению, результата не дали.

пресс-служба министерства здравоохранения РБ 

Представитель ведомства выразила соболезнования родителям и близким ребенка, а также заявила, что по данному случаю министерство здравоохранения в настоящее время проводит проверку всех этапов оказания медицинской помощи.

Глава Следственного комитета России поручил всесторонне изучить доводы потерпевшей стороны, провести необходимые экспертизы. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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