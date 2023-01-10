В России зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что на территории России выявлены случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусной инфекцией.
При этом чаще всего такие случаи одновременного заражения встречаются у людей с ослабленным иммунитетом. Например, у маленьких детей или пожилых людей.
Такие случаи обычно протекают тяжелее — с поражением нижних отделов дыхательных путей, то есть с развитием вирусной пневмонии. Острый период болезни может продолжаться две-три недели и более, а риск летального исхода, связанный с вирусной или вирусно-бактериальной пневмонией, выше.
Лечение гриппа и коронавируса отличается, поэтому в таких случаях используют комбинированную терапию, ориентированную на оба вируса. Вопрос о тех или иных методах терапии решается врачом в каждом случае индивидуально.
Каких-либо специфических симптомов одновременного заражения гриппом и коронавирусом пока нет. Поэтому выявить сочетание инфекций позволяет только тестирование.