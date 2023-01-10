В России зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Такие случаи обычно протекают тяжелее — с поражением нижних отделов дыхательных путей, то есть с развитием вирусной пневмонии. Острый период болезни может продолжаться две-три недели и более, а риск летального исхода, связанный с вирусной или вирусно-бактериальной пневмонией, выше.