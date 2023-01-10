Рейс скорого поезда «Орлан» Оренбург-Уфа отменили

9 января рейс скорого поезда «Орлан» из Оренбурга в Кумертау и Уфу отменили. Причина – техническая неисправность подвижного состава.
Как сообщает пресс-служба Башкортостанской пригородной пассажирской компании, проводятся все необходимые мероприятия, чтобы больше не допустить подобных случаев.
Пассажирам, которые не смогли уехать, предложили оформить возврат денег за билеты. Для этого необходимо направить на электронный адрес [email protected] заполненное заявление на возврат, приложить копии проездных документов и банковские реквизиты для перечисления денежных средств.