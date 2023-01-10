В Башкирии из-за сильных морозов зафиксированы массовые отключения электричества

Исполняющая обязанности министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова сегодня, 10 января, на оперативном совещании правительства региона в ЦУР рассказала о массовых отключениях электричества из-за аномальных холодов.

Фото №1 - В Башкирии из-за сильных морозов зафиксированы массовые отключения электричества

С 8 января по региону наблюдается аномально низкая температура воздуха. Местами по районам температура опускалась от -29 до -45°C, что явилось причиной массового отключения электроснабжения. За последние два дня произошло 80 отключений. Больше всего в Иглинском и Стерлитамакском районах, в которых 8 и 9 января зафиксировано 16 и 9 аварийных отключений электроснабжения соответственно. Среднее время отключений составило 3,5 часа.

Ирина Голованова, и.о. министра ЖКХ РБ 

В Иглинском районе произошло два аварийных отключения электроснабжения из-за повреждения на линии электропередач, а также из-за аварийной ситуации на трансформаторном пункте. Они повлекли за собой отключение отопления. В 867 домах этого района республики без электро- и теплоснабжения оказались почти 4 тысячи человек.

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