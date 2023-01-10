В Башкирии из-за сильных морозов зафиксированы массовые отключения электричества

Исполняющая обязанности министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова сегодня, 10 января, на оперативном совещании правительства региона в ЦУР рассказала о массовых отключениях электричества из-за аномальных холодов.
В Иглинском районе произошло два аварийных отключения электроснабжения из-за повреждения на линии электропередач, а также из-за аварийной ситуации на трансформаторном пункте. Они повлекли за собой отключение отопления. В 867 домах этого района республики без электро- и теплоснабжения оказались почти 4 тысячи человек.