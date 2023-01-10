В Башкирии из-за сильных морозов зафиксированы массовые отключения электричества

С 8 января по региону наблюдается аномально низкая температура воздуха. Местами по районам температура опускалась от -29 до -45°C, что явилось причиной массового отключения электроснабжения. За последние два дня произошло 80 отключений. Больше всего в Иглинском и Стерлитамакском районах, в которых 8 и 9 января зафиксировано 16 и 9 аварийных отключений электроснабжения соответственно. Среднее время отключений составило 3,5 часа.

Ирина Голованова, и.о. министра ЖКХ РБ