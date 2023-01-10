Артисты Башдрамтеатра представили премьеру спектакля «Красный паша» о дипломате Кариме Хакимове

Триумфальная премьера. Артисты Башдрамтеатра представили зрителям спектакль о дипломате Кариме Хакимове, покорившем всю Саудовскую Аравию. За основу была взята пьеса «Красный паша» Нажиба Асанбаева, в которую включили ранее неизвестные факты из жизни уроженца Бижбулякского района. Его земляки первыми смогли увидеть премьеру.

Десятки актёров, сшитые специально под этот спектакль костюмы, свежий взгляд режиссёра Айрата Абушахманова на судьбу одного из величайших дипломатов прошлого века. Чтобы лучше узнать Карима Хакимова, творческая группа Башдрамтеатра ездила в его родную деревню Дюсяново, где открыт музей, изучила архивные документы и нашла новые факты из жизни Красного Паши.

На самом деле личность Карима Хакимова ещё до конца, как мне кажется, не изучена. Это личнсть мирового уровня, а не только российского. Буквально недавно отметили 130-летие со дня его рождения. И в его деревне мы сказали, что мы спектакль начнём показывать не где-нибудь в Уфе или в Москве, а именно на его Родине, чтобы это было символично. Айрат Абушахманов, главный режиссёр Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури

Роль Карима Хакимова в спектакле сыграл актёр Башдрамтеатра Азат Валитов. Это не первая его большая роль, но самая сложная. Вжиться в образ помогал народный артист БАССР Ахтям Абушахманов, сам исполнявший роль Красного паши в 80-х годах прошлого века.

Актёр, который играл Карима Хакимова, знаменитый Ахтям Абушахманов, говорил, что очень сложно играть дипломатов. Потому что у дипломатов всё очень сконцентрировано внутри. И они не должны показывать свои эмоции, а на сцене мы должны это показать. И вот в этом и заключается сложность. Ну и личность, конечно, очень богатая, но и неординарная. Азат Валитов, исполнитель роли Карима Хакимова

В 90-х спектакль убрали из репертуара. Восстановить его предложил Глава Башкортостана Радий Хабиров во время визита в музей Карима Хакимова в деревне Дюсяново в декабре 2021 года. Премьера состоялась через год и прошла с триумфом среди земляков Красного паши.

Очень осталась довольна. Артисты настолько вдохновили нас, переполнили чувствами. Как будто мы побывали в том времени. Флюза Бурангулова, учитель истории Каныкаевской средней школы

Мы гордимся тем, что можем сказать, что мы земляки Карима Хакимова. Он жил с нами на одной земле, в соседней деревне. Мы довольны как всё прошло, что он сделал для нашей Родины. Ксения Каламеец, ученица Аитовской школы им. Фатиха Карима

Мы столько узнали о Кариме Хакимове. Сын башкирской земли настолько помогал всему миру. Весь Советский Союз держался на нём. Ведь после того, как его репрессировали и расстреляли, отношения порвались на 40 лет почти. И вот сегодня его имя возвышается. Наиль Зиннатов, член Совета ветеранов п. Приютово /Белебеевский район/

Карим Хакимов сдержал данное себе обещание и дослужился до генерального консула государства. Не только подружил, но и возвёл нерушимые мосты между СССР и Саудовской Аравией. На него смотрели как на представителя арабо-мусульманской культуры, благодаря этому он имел возможность беседовать с королем в любое время. Такая честь была оказана не каждому. Театральные подмостки «Красный паша» впервые покорил в 1982 году по одноимённой пьесе Нажиба Асанбаева.