Артисты Башдрамтеатра представили премьеру спектакля «Красный паша» о дипломате Кариме Хакимове

Триумфальная премьера. Артисты Башдрамтеатра представили зрителям спектакль о дипломате Кариме Хакимове, покорившем всю Саудовскую Аравию. За основу была взята пьеса «Красный паша» Нажиба Асанбаева, в которую включили ранее неизвестные факты из жизни уроженца Бижбулякского района. Его земляки первыми смогли увидеть премьеру.
Десятки актёров, сшитые специально под этот спектакль костюмы, свежий взгляд режиссёра Айрата Абушахманова на судьбу одного из величайших дипломатов прошлого века. Чтобы лучше узнать Карима Хакимова, творческая группа Башдрамтеатра ездила в его родную деревню Дюсяново, где открыт музей, изучила архивные документы и нашла новые факты из жизни Красного Паши.
Роль Карима Хакимова в спектакле сыграл актёр Башдрамтеатра Азат Валитов. Это не первая его большая роль, но самая сложная. Вжиться в образ помогал народный артист БАССР Ахтям Абушахманов, сам исполнявший роль Красного паши в 80-х годах прошлого века.
В 90-х спектакль убрали из репертуара. Восстановить его предложил Глава Башкортостана Радий Хабиров во время визита в музей Карима Хакимова в деревне Дюсяново в декабре 2021 года. Премьера состоялась через год и прошла с триумфом среди земляков Красного паши.
Карим Хакимов сдержал данное себе обещание и дослужился до генерального консула государства. Не только подружил, но и возвёл нерушимые мосты между СССР и Саудовской Аравией. На него смотрели как на представителя арабо-мусульманской культуры, благодаря этому он имел возможность беседовать с королем в любое время. Такая честь была оказана не каждому. Театральные подмостки «Красный паша» впервые покорил в 1982 году по одноимённой пьесе Нажиба Асанбаева.
С тех пор были выявлены новые факты о жизни дипломата. Творческий коллектив Башдрамтеатра долго и скрупулёзно работал над этими данными. Ещё одна особенность спектакля в том, что он ориентирован на молодёжь. Чтобы она тоже смогла узнать больше о жизни человека, который смог подружить всю Саудовскую Аравию и Советский Союз.