Первый российский агропромышленный кластер в Башкирии: для чего создан и что включает

Первый российский агропромышленный кластер создан в Башкортостане. Он будет помогать в запуске производств, которые обеспечат страну той продукцией, которая импортируется сейчас из-за рубежа. Также аграрии смогут рассчитывать на поддержку в получении федеральных субсидий, признании инвестиционного проекта приоритетным на региональном уровне и сопровождении его на всех уровнях реализации.
Агрокластер необходим, в первую очередь, для обеспечения продовольственной безопасности. Кластер позволит объединить все звенья от фермера до магазина в единую товаропроводящую цепочку. В этом направлении в республике уже ведется активная работа, говорят в Минторговли.
Условия в агропромышленном кластере позволят предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности снизить зависимость от импортируемых составляющих. Будут открыты новые производственные площадки. Появится возможность включения в производственные цепочки уже действующих предприятий для замещения комплектующих, сырья, материалов, используемых на различных этапах переработки, считают в правительстве. В реализации инвестпроектов помогут федеральные меры поддержки.