Первый российский агропромышленный кластер в Башкирии: для чего создан и что включает

12 предприятий, которые вошли в агрокластер, представляют практически все предприятия республики. В том числе вошли предприятия Оренбурга и Самарской области. Каждое из этих предприятий в случае реализации инвестиционных проектов имеет право получить до 500 миллионов рублей федеральной поддержки на реализацию данного проекта. В связи с этим у предприятий, которые вошли в единую цепь и образуют ее от поля до прилавка, появляется возможность получения соответствующих преференций.

Ринат Зайнуллин, генеральный директор ООО «Башкирская мясная компания»