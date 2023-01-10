Первый российский агропромышленный кластер в Башкирии: для чего создан и что включает

Первый российский агропромышленный кластер создан в Башкортостане. Он будет помогать в запуске производств, которые обеспечат страну той продукцией, которая импортируется сейчас из-за рубежа. Также аграрии смогут рассчитывать на поддержку в получении федеральных субсидий, признании инвестиционного проекта приоритетным на региональном уровне и сопровождении его на всех уровнях реализации.

Агрокластер необходим, в первую очередь, для обеспечения продовольственной безопасности. Кластер позволит объединить все звенья от фермера до магазина в единую товаропроводящую цепочку. В этом направлении в республике уже ведется активная работа, говорят в Минторговли.

У нас на сегодня уже есть ряд проектов, которые будут реализованы в рамках этого кластера. Первое – это агромпромпарк в Подымалово. Общий объём инвестиций – порядка 25 миллиардов рублей. Основная задача – это хранение, переработка, упаковка и реализация продукции, произведённой на территории Республики Башкортостан. И ещё несколько проектов, связанных именно с логистической структурой.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан
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Условия в агропромышленном кластере позволят предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности снизить зависимость от импортируемых составляющих. Будут открыты новые производственные площадки. Появится возможность включения в производственные цепочки уже действующих предприятий для замещения комплектующих, сырья, материалов, используемых на различных этапах переработки, считают в правительстве. В реализации инвестпроектов помогут федеральные меры поддержки.

12 предприятий, которые вошли в агрокластер, представляют практически все предприятия республики. В том числе вошли предприятия Оренбурга и Самарской области. Каждое из этих предприятий в случае реализации инвестиционных проектов имеет право получить до 500 миллионов рублей федеральной поддержки на реализацию данного проекта. В связи с этим у предприятий, которые вошли в единую цепь и образуют ее от поля до прилавка, появляется возможность получения соответствующих преференций.

Ринат Зайнуллин, генеральный директор ООО «Башкирская мясная компания»
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