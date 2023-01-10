Под Уфой школьник спас семью и соседей от гибели в пожаре

Не растерялся в пожаре. В селе Фёдоровка под Уфой 14-летний мальчик помог спасти свою семью и жителей других квартир дома. Возгорание началось за стенкой, у соседки.

Школьник выбежал в коридор на шум и, увидев женщину с ожогами, поднял тревогу. В результате из деревянного здания эвакуировались 14 человек. Эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России выясняют обстоятельства и причину случившегося.