В Уфе прокуратура проведет проверку в старых домах

В башкирской столице прокуратура проверит соблюдение мер пожарной безопасности в старых домах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратурой были организованы проверки из-за частых случаев с пожарами в домах, находящиеся в предаварийном и аварийном состоянии. По словам представителей прокуратуры, результаты проведенного анализа показали, что не везде осуществляется должный контроль за ветхими строениями.
Всего будет проверено 300 жилых домов. После проверки специалисты дадут оценку действиям должностных лиц по своевременности принятия мер к признанию домов аварийными и подлежащими сносу, либо реконструкции.