В Уфе прокуратура проведет проверку в старых домах

В башкирской столице прокуратура проверит соблюдение мер пожарной безопасности в старых домах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратурой были организованы проверки из-за частых случаев с пожарами в домах, находящиеся в предаварийном и аварийном состоянии. По словам представителей прокуратуры, результаты проведенного анализа показали, что не везде осуществляется должный контроль за ветхими строениями.