Российские ученые синтезировали молекулы для уничтожения раковых клеток

Ученые из России синтезировали новые соединения из разряда молекул-химер, которые способны эффективно бороться с раком. В разработке принимали участие ученые из Санкт-Петербурга, Калининграда и Тольятти при поддержке зарубежных коллег.
Специалистам удалось синтезировать ряд соединений для прицельного уничтожения опасных для организма клеток. Соединения получились нетоксичными для здоровых тканей. У полученных веществ большие шансы основой для противораковых препаратов.
Молекулярный метод борьбы с раком, над которым работают исследователи, является в настоящее время самым перспективным направлением в борьбе с болезнью. В основе метода лежит избирательное разрушение особых белков, необходимых для жизни раковых клеток. Задействуется природный механизм внутриклеточной очистки от повреждённых белков.
Данным механизмом уничтожения раковых клеток заинтересовались еще в начале 2000- годов. В настоящее время такие исследования ведутся во всех ведущих странах, а некоторые разработки проходят клинические испытания.