В БГПУ имени Акмуллы стартовала образовательная смена для школьников из ЛНР

Старшеклассников ждет обучающая и развлекательная программа. Смена для ребят организована в рамках договоренностей. В прошлом году Педуниверситет, школа №22 им. генерал-майора Минигали Шаймуратова в городе Петровском и школа №29 им. Героя Советского Союза Сафы Хасанова в городе Красный Луч подписали соглашение о сотрудничестве.
Галстук повязан, а значит, ребята официально посвящены в акмуллинцы. 32 старшеклассника вместе с преподавателями прибыли из Луганской Народной Республики накануне. Некоторые впервые оказались в Башкортостане. Уфа встретила теплым приёмом и холодной погодой.
Харизматичный юноша мечтает стать актером. В Уфе запланирована встреча с преподавателями института искусств имени Загира Исмагилова. Дети в этом году оканчивают школу, и одна из задач поездки – ознакомить их с вузами республики. Образовательную смену инициировал Башкирский педуниверситет, с которым в прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве.
Открыл смену тренинг «Медиация конфликтов». Дети будут заниматься не только в рамках школьной программы, но и изучать мастерство коммуникаций. Кроме того, старшеклассникам подготовили и развлекательную программу с посещением музеев и юрты Деда Мороза.
Летом в Башкортостане побывали полторы тысячи ребят из ЛДНР. Смены оздоровительные трансформировались в образовательные – башкирский вуз одним из первых в стране создал зимнюю программу отдыха детей из Луганской и Донецкой народных республик.