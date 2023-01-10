В Уфе стартовало обучение специалистов реабилитационных центров

Направление – методы сенсорной интеграции в работе с детьми с ОВЗ и инвалидами. Навыки и знания будут направлены на то, чтобы маленькие пациенты могли лучше понимать окружающий мир и свое тело. Проект центра «Ломая барьеры» получил грантовую поддержку главы республики.



Простой эластичный бинт как инструмент работы. Перетяжка вдоль туловища позволяет ребенку с ОВЗ или инвалиду лучше почувствовать свое тело. Это одна из видеоинструкций по тому, какие методы позволяют не только наладить диалог с маленьким пациентом, но и дать ему чувство покоя.

Нарушение сенсорной интеграции мешает воспринимать и систематизировать информацию о собственном теле и окружающем мире. Это проявляется в 82% случаях аутизма и в половине случаев синдрома гиперактивности и дефицита внимания, а также ДЦП. И даже такие простые действия, как приём пищи, умывание, одевание, могут вызывать у них негативную реакцию. Обучение проходят дефектологи, логопеды, психологи, инструкторы ЛФК реабилитационных центров подведомственных Минтруда и центру «Ломая барьеры». Обучение будет идти два дня.