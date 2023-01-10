В Уфе прошли соревнования юных фигуристов

Более 70 спортсменов Федерации фигурного катания республики выполнили показательные номера. О том, почему мероприятие стало необычным и какое направление в этом спорте планируют развивать в регионе, – в нашем сюжете.

Это история про эльфов-разбойников, которые заколдовывают принцесс. Сам номер спортсмены готовили на протяжении пяти тренировок и сильно волновались, ведь до выступления не всё шло гладко. Зато на праздничной елке и эльфы, и принцессы выполнили свои элементы идеально.

Мы готовились к нему недолго, пять тренировок, номер был лёгкий, в принципе, ничего сложного, выполняли роль эльфов-разбойников. Остальные – принцессы, мы их колдуем, в итоге заколдовали. Сергей Улусов, участник мероприятия

Это уши эльфов, у нас все прекрасно, нам всё понравилось, показали своё. Занимался я восемь лет назад, сейчас мы выступаем в хоккее, позвали – мы выступили. Иван Кузнецов, участник мероприятия

И действительно, принцессами были фигуристки, а эльфами – юные хоккеисты, для которых опыт фигурного катания был чем-то новым. Однако идея удалась. Кроме того, этот номер стал первым по синхронному фигурному катанию. Именно это направление в будущем планируют развивать в нашей республике.

У нас очень много планов и по синхронному катанию, но благодаря нашему льду у фигурного катания появилось дополнительное время, видим, как детишки прибавляют, как их становится больше. Венер Гимазетдинов, президент территории спорта «Астра»

В этот день на лёд арены «Астра» выходили и опытные спортсмены, и те, кто только начинает свой путь в фигурном катании. Естественно, тематика всех номеров была новогодней. Уже сейчас фигуристки республики добиваются успехов на соревнованиях российского уровня. А в ближайшем будущем победителей должно стать ещё больше.

Условия здесь хорошие. Хочу сказать, что мы планируем начинать занятия по синхронному катанию, даже для тех, у кого есть спортивные разряды. Ульяна Тыртышная, председатель Федерации фигурного катания на коньках Республики Башкортостан