В Уфе для дошкольников провели патриотическую акцию «Письмо солдату»

Письма на передовую. В уфимском детском саду №218 провели патриотическую акцию «Письмо солдату». Каждый воспитанник нарисовал свой рисунок, на котором изобразил российский триколор, военную технику и солдат, защищающих мирных граждан на Донбассе.

Также дети написали военнослужащим свои пожелания. Были среди малышей и те, чьи отцы сейчас находятся в зоне СВО. Их письма будут доставлены лично до адресатов. За основу взяли треугольники, которые отправляли на фронт в годы Великой Отечественной войны.

Они играли очень большую роль во время войны. И солдаты, и те, кто в тылу передавали друг другу информацию, делились впечатлениями. Они узнавали, что их родные живы. Сегодня мы будем с детьми писать письма нашим родственникам, папам, братьям, дядям, всем защитникам Отечества. Эльвира Исляева, воспитатель детского сада №218