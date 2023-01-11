В Уфе для дошкольников провели патриотическую акцию «Письмо солдату»

Письма на передовую. В уфимском детском саду №218 провели патриотическую акцию «Письмо солдату». Каждый воспитанник нарисовал свой рисунок, на котором изобразил российский триколор, военную технику и солдат, защищающих мирных граждан на Донбассе.
Также дети написали военнослужащим свои пожелания. Были среди малышей и те, чьи отцы сейчас находятся в зоне СВО. Их письма будут доставлены лично до адресатов. За основу взяли треугольники, которые отправляли на фронт в годы Великой Отечественной войны.
Кроме писем, воспитатели помогли детям собрать ручные поделки и игрушки. Старались создать для военнослужащих праздничную атмосферу, чтобы даже вдали от дома они могли чувствовать тепло и заботу тех, ради кого они сражаются. Все изделия ребята соберут в отдельную посылку и отправят на Донбасс с ближайшей гуманитарной колонной.