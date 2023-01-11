В Башкирии после новогодних выходных зафиксировали снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом

Всего в эпидемиологическом сезоне 2022–2023 годов зарегистрировано 777 случаев лабораторно подтверждённого гриппа, в том числе 162 случая в первую неделю 2023 года. В пейзаже циркулирующих вирусов гриппа доминирует вирус гриппа A (H1N1) — 75,03%. Также выделены вирусы гриппа В — 11,4% и вирус гриппа А (H3N2) — 0,5%.