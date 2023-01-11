Врачи Башкирии спасли жизнь молодой маме

Врачи Башкирии спасли жизнь женщины, которая оказалась на волоске от смерти после родов. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

На 37-ой неделе беременности 21-летняя женщина заболела простудой. При этом до этого никаких проблем со здоровьем у пациентки не было. 6 декабря у женщины проявились симптомы болезни: повышение температуры, першение в горле, головная боль. Врач поставил диагноз ОРВИ, и девушка приняла решение лечиться дома. Однако 9 декабря самочувствие будущей мамы быстро ухудшилось – девушку направили в Республиканский клинический перинатальный центр.

Медики выявили у женщины заболевание печение, отягощающее беременность. Также была зафиксирована гипоксия плода. Было принято решение провести роды путем кесарева сечения. К счастью, ребёнок родился живым весом 2490 грамм. Женщина стала мамой мальчика.

Однако пациентка не почувствовала облегчения, так как у несчастной развилась тяжелая печеночная недостаточность.

В экстренном порядке была проведена телемедицинская консультация с НМИЦ им. Кулакова, планировалась транспортировка в Москву в федеральный центр для пересадки органа. Но 12 декабря мое состояние резко ухудшилось, появилась дыхательная недостаточность, меня перевели на искусственную вентиляцию легких. Транспортировка в Москву стала невозможной. молодая мама из Башкирии

Целых четыре дня жизнь молодой мамы буквально висела на волоске, врачи не давали никаких прогнозов и уже предупредили о возможных последствиях супруга и родителей. Все это время целая бригада медиков делала все возможное для спасения молодой мамы. Проводилось множество телемедицинских консультаций, как с федеральными центрами, так и смежными специалистами из других республиканских учреждений.

Спасти жизнь женщины удалось чудом. Молодой маме пришлось заново учиться ходить, говорить, держать ложку. Только через неделю, 20 декабря, девушку наконец перевели из реанимации в послеродовое отделение к малышу. В канун Нового года отцу семейства удалось забрать супругу и маленького сына домой.