«Салават Юлаев» уступил московскому «Динамо»

«Сухую» серию уфимского вратаря Андрея Кареева, составившую 96 минут и 33 секунды, в середине стартового периода оборвал Максим Джиошвили. Во второй 20-минутке хозяевам удалось отличиться в меньшинстве.

В заключительном игровом отрезке юлаевцам удалось отыграться – два гола они забили за полминуты. Отличились Аймурзин и Кулёмин. Но за три минуты до сирены динамовцы вновь вышли вперёд. Итог матча – 3:2 – в пользу московского клуба.