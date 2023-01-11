В Башкирии в поле нашли использованную тару от пестицидов

В Управлении Россельхознадзора по Башкирии сообщили, что одно из сельхозпредприятий республики выбросило в поле использованную тару от пестицидов.

Фото №1 - В Башкирии в поле нашли использованную тару от пестицидов

Об опасной находке сообщил житель Кушнаренковского района. По его запросу было проведено внеплановое выездное обследование земельного участка, который находится на территории Старогумеровского сельсовета. Общей площадь земли 128 гектаров.

В ходе обследования установлено, что неподалеку от деревни Бишкази Чишминского района, на удалении 1200 метров восточнее автодороги Кушнаренково-Чишмы, в лесополосе, допущено загрязнение земельного участка. На площади 20 квадратных метров разбросана использованная тара из-под пестицидов. Среди них - пластмассовые канистры, картонные упаковки, крышки канистр и использованные средства защиты.

пресс-служба Управления Россельхознадзора по РБ 

Управлением Россельхознадзора по региону руководству предприятия вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и устранении результатов захламления участка отходами химической обработки полей.

Фото: Управление Россельхознадзора по РБ. 

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