В Башкирии в поле нашли использованную тару от пестицидов

В ходе обследования установлено, что неподалеку от деревни Бишкази Чишминского района, на удалении 1200 метров восточнее автодороги Кушнаренково-Чишмы, в лесополосе, допущено загрязнение земельного участка. На площади 20 квадратных метров разбросана использованная тара из-под пестицидов. Среди них - пластмассовые канистры, картонные упаковки, крышки канистр и использованные средства защиты.

пресс-служба Управления Россельхознадзора по РБ