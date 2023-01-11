Программу «Башкирское долголетие» расширят до 20 тысяч участников

Республиканскую программу социального туризма «Башкирское долголетие» расширят до 20 тысяч участников. Об этом сообщил премьер-министр правительства Андрей Назаров. Для этих целей финансирование проекта будет увеличено до 48 млн рублей.
Ранее соответствующее поручение в ходе оглашения своего Послания Госсобранию дал Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Напомним, программа «Башкирское долголетие» предоставляет жителям старшего поколения возможность совершать экскурсионные поездки по всей республике.