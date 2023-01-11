В Башкирии зафиксировали снижение численности безработных

По данным выборочного обследования Башстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе-октябре 2022 года превысила 1,910 млн человек. Из них 57,2 тысячи классифицировались как безработные по критериям Международной организации труда, то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю. 1,853 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью.