Для Уфимского университета науки и технологии разработали новый брендбук

Уфимский университет науки и технологии стал фиолетовым. Речь идёт о фирменном стиле учебного заведения, в состав которого в прошлом году вошли УГАТУ и БашГУ. Для вуза разработали новый брендбук.

Отныне студенты будут «Изобретать лучшее будущее».Такой слоган придумала фирма, которая занималась разработкой корпоративного стиля УУНТ. Логотип в своей основе содержит букву «У», которая состоит из двух плоскостей, которые расширяются от центра. Это, по идее создателей, говорит о постоянном движении к развитию. Главным цветом определён фиолетовый. При разработке брендбука изменения обсуждались с проректорами университета.