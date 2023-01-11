Пенсионерка из Башкирии перевела мошенникам полмиллиона рублей

10 января в полицию Салавата обратилась 65-летняя местная жительница, которая заявила, что стала жертвой мошенников.
9 января пенсионерке позвонила женщина, которая представилась сотрудником правоохранительных органов Москвы. Она сообщила, что паспортные данные жительницы Башкирии были украдены. Пенсионерка испугалась, что все её финансы будут украдены. Тогда звонившая предложила женщине перевести денежные средства на указанные номера для сохранности. При этом звонившие прислали фотографии «удостоверений».
Женщину пытались отговорить сотрудники банка и знакомые. Однако пенсионерка всё равно перевела неизвестной полмиллиона рублей, а после даже прислала чеки почтой в Казань. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.