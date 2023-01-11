Пенсионерка из Башкирии перевела мошенникам полмиллиона рублей

9 января пенсионерке позвонила женщина, которая представилась сотрудником правоохранительных органов Москвы. Она сообщила, что паспортные данные жительницы Башкирии были украдены. Пенсионерка испугалась, что все её финансы будут украдены. Тогда звонившая предложила женщине перевести денежные средства на указанные номера для сохранности. При этом звонившие прислали фотографии «удостоверений».