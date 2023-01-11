В Уфе пройдет первенство России по биатлону среди юношей и девушек

В Рыбинске завтра стартует пятый этап кубка страны. В нем примут участие семь биатлонистов из Башкортостана. Среди них и Антон Бабиков. В последний момент стало известно, что трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов в Рыбинске не выступит.
В Саранске в эти дни проходит первенство страны среди юниоров, где выступают шесть представителей республики. А в Уфе завтра стартует первенство России по биатлону среди юношей и девушек не старше 18 лет.
Сегодня в спорткомплексе состоялась официальная тренировка. Правда, опробовать трассу решились не все спортсмены из-за низкой температуры воздуха. Всего в столицу республики приехали биатлонисты из 26 регионов страны. Они выступят в трех гонках первенства.