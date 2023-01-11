Житель Уфы коллекционирует хоккейные шайбы со всего мира

Уже 12 лет Алексей Банников увлекается коллекционированием шайб со всех концов земли. В далеком 1986 его отец привез шайбы из Москвы с чемпионата мира и СССР. После этого Алексей взялся за это дело основательно. Сейчас у коллекционера более тысячи шайб с разных хоккейных мероприятий. Поначалу экспонаты хранил дома. Сейчас коллекция выросла до таких масштабов, что ее выставили в фойе универсальной «Уфа-Арены».
Сотни шайб с автографами и без, игровые и выставочные – Алексей Банников начал собирать уникальную коллекцию в 2010 году после поездки на чемпионат мира в Кёльн. Хотя увлечение зародилось гораздо раньше.
В коллекции у Алексея шайбы разных видов. На витринах можно увидеть как из металла, так и из камня, дерева. За каждой новой шайбой своя история побед и поражений. А для коллекционера это самое важное, что может быть в хобби.
Алексей пополняет свою коллекцию не только из хоккейных матчей, но и приобретает шайбы через интернет и обменивается с другими коллекционерами.
Возможно, в будущем Алексей передаст свою коллекцию в какой-нибудь музей. А пока продолжает пополнять экспозицию.