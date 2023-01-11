В Уфе прошел «Рождественский турнир» по фехтованию на рапирах

Юные фехтовальщики из нескольких регионов страны разыграли восемь комплектов наград в двух возрастных категориях.

«Рождественский турнир» уже давно стал хорошей традицией. В этом году он проводится в 30-й раз. После наступления нового года участники соревнований не задерживаются за праздничными столами и уже второго января выходят на тренировки.

Мне нравится фехтовать, участвовать в соревнованиях. Нравится занимать первые места. Рамазан Галяутдинов, участник соревнований

Участие в соревнованиях приняли спортсмены в двух возрастных группах. Ребята до 15 лет боролись за медали всероссийских соревнований, а турнир среди рапиристов до 12 лет имел межрегиональный статус. В общей сложности «Рождественский турнир» собрал около трехсот участников не только из Башкортостана, но и из Самарской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей, а также Республики Татарстан.

Этот турнир традиционный, новогодний. Очень давно он проводится. Я думаю, что все наши именитые спортсмены через этот турнир прошли. Марат Хисамутдинов, тренер по фехтованию

За ходом турнира внимательно следили башкирские судьи. Для них столь массовый турнир тоже хорошая возможность набраться необходимого опыта.

Редко, но бывает, что находятся ошибки. Где-то судья не ту цифру поставил. Поэтому мы просим участников проверять свои результаты. Если какие-то претензии есть, мы исправляем. Сергей Катков, главный судья соревнований