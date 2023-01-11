В Уфе прошел «Рождественский турнир» по фехтованию на рапирах

Юные фехтовальщики из нескольких регионов страны разыграли восемь комплектов наград в двух возрастных категориях.
«Рождественский турнир» уже давно стал хорошей традицией. В этом году он проводится в 30-й раз. После наступления нового года участники соревнований не задерживаются за праздничными столами и уже второго января выходят на тренировки.
Участие в соревнованиях приняли спортсмены в двух возрастных группах. Ребята до 15 лет боролись за медали всероссийских соревнований, а турнир среди рапиристов до 12 лет имел межрегиональный статус. В общей сложности «Рождественский турнир» собрал около трехсот участников не только из Башкортостана, но и из Самарской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей, а также Республики Татарстан.
За ходом турнира внимательно следили башкирские судьи. Для них столь массовый турнир тоже хорошая возможность набраться необходимого опыта.
Триумфаторами соревнований стали башкирские спортсмены. Им удалось одержать победу как в личных, так и в командных соревнованиях. У старших мальчиков первенствовал Давлат Хайретдинов. У девочек такого же успеха добилась Элиза Нагаева. Среди младших спортсменов золотую награду завоевали Динияр Фахретдинов и Риана Шаймуратова.