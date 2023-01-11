В Уфе воздушные гимнастки выступили в новогодней постановке «Крылья неба»

Красота и грация на высоте пяти метров. Воздушные гимнастки приняли участие в новогодней постановке «Крылья неба». Мероприятие прошло в Уфимской детской филармонии. Воздушно-спортивный эквилибр – новый вид спорта в республике, но у башкирских атлетов уже есть медали на всероссийских турнирах.

Этим номером открылась новогодняя постановка «Крылья неба». Первыми под потолок взмыли спортсменки, некоторым из которых нет и 10 лет. Вообще в этом мероприятии приняли участие около ста гимнасток: от новичков спортцентра до призеров всероссийских соревнований.

Самира Байтурина занимается воздушной атлетикой не первый год. Два сезона подряд она представляла республику на всероссийском турнире в Москве. Всего в этот вечер выступили около ста гимнасток.

Здесь я выступаю в акробатическом номере, хотела выступить дуэтом, но не получилось, и поэтому участвую в акробатическом номере с другими девочками. Алиса Рыскулова

Как правило, на соревнованиях по воздушно-спортивной атлетике работают до восьми арбитров, которые оценивают исполнение и артистизм. Но в этом году в судьях – весь зал, и они наверняка вынесут положительную оценку, ведь в жюри самые близкие: родители и друзья. Однако волнения от этого меньше не становится.

Очень волнительно. Серьезно готовились, и многие болели в самый разгар тренировок. Надеюсь, у нас все получится. Дарья Скоблик, чемпионка мира по воздушно-спортивной атлетике

Выступают в новогодней постановке не только спортсменки. К отчетному мероприятию номера подготовили тренеры.

Сегодня выступаю тоже. Образ – белый лебедь, и я выступаю с партнером – с черным лебедем. И добро побеждает зло. Анастасия Ульчева, руководитель спортивного центра воздушной гимнастики «Небо»