В Уфе воздушные гимнастки выступили в новогодней постановке «Крылья неба»

Красота и грация на высоте пяти метров. Воздушные гимнастки приняли участие в новогодней постановке «Крылья неба». Мероприятие прошло в  Уфимской детской филармонии.  Воздушно-спортивный эквилибр – новый вид спорта в республике, но у башкирских атлетов уже есть медали на всероссийских турнирах. 

Этим номером открылась новогодняя постановка «Крылья неба». Первыми под потолок взмыли спортсменки, некоторым из которых нет и 10 лет. Вообще в этом мероприятии приняли участие около ста гимнасток: от новичков спортцентра до призеров всероссийских соревнований.

Самира Байтурина занимается воздушной атлетикой не первый год. Два сезона подряд она представляла республику на всероссийском турнире в Москве. Всего в этот вечер выступили около ста гимнасток.

Здесь я выступаю в акробатическом номере, хотела выступить дуэтом, но не получилось, и поэтому участвую в акробатическом номере с другими девочками.

Алиса Рыскулова
Фото №1 - В Уфе воздушные гимнастки выступили в новогодней постановке «Крылья неба»

Как правило, на соревнованиях по воздушно-спортивной атлетике работают до восьми арбитров, которые оценивают исполнение и артистизм. Но в этом году в судьях – весь зал, и они наверняка вынесут положительную оценку, ведь в жюри самые близкие: родители и друзья. Однако волнения от этого меньше не становится.

Очень волнительно. Серьезно готовились, и многие болели в самый разгар тренировок. Надеюсь, у нас все получится.

Дарья Скоблик, чемпионка мира по воздушно-спортивной атлетике

Выступают в новогодней постановке не только спортсменки. К отчетному мероприятию номера подготовили тренеры.

Пенальти

Сегодня выступаю тоже. Образ – белый лебедь, и я выступаю с партнером – с черным лебедем. И добро побеждает зло.

Анастасия Ульчева, руководитель спортивного центра воздушной гимнастики «Небо»

Так спортсменки подвели итоги года. Всего представительницы воздушной гимнастики Башкортостана завоевали более 150 медалей на соревнованиях в республике и в стране. Следующий чемпионат состоится в Уфе 14 января. Сюда приедут эквилибристы из  Стерлитамака, Туймазов, Салавата. 

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