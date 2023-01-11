В Уфе воздушные гимнастки выступили в новогодней постановке «Крылья неба»

Красота и грация на высоте пяти метров. Воздушные гимнастки приняли участие в новогодней постановке «Крылья неба». Мероприятие прошло в Уфимской детской филармонии. Воздушно-спортивный эквилибр – новый вид спорта в республике, но у башкирских атлетов уже есть медали на всероссийских турнирах.
Этим номером открылась новогодняя постановка «Крылья неба». Первыми под потолок взмыли спортсменки, некоторым из которых нет и 10 лет. Вообще в этом мероприятии приняли участие около ста гимнасток: от новичков спортцентра до призеров всероссийских соревнований.
Самира Байтурина занимается воздушной атлетикой не первый год. Два сезона подряд она представляла республику на всероссийском турнире в Москве. Всего в этот вечер выступили около ста гимнасток.
Как правило, на соревнованиях по воздушно-спортивной атлетике работают до восьми арбитров, которые оценивают исполнение и артистизм. Но в этом году в судьях – весь зал, и они наверняка вынесут положительную оценку, ведь в жюри самые близкие: родители и друзья. Однако волнения от этого меньше не становится.
Выступают в новогодней постановке не только спортсменки. К отчетному мероприятию номера подготовили тренеры.
Так спортсменки подвели итоги года. Всего представительницы воздушной гимнастики Башкортостана завоевали более 150 медалей на соревнованиях в республике и в стране. Следующий чемпионат состоится в Уфе 14 января. Сюда приедут эквилибристы из Стерлитамака, Туймазов, Салавата.