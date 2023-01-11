Российские ученые первые в мире получили самый легкий изотоп нобелия

Учёным лаборатории ядерных реакций Объединённого института ядерных исследований первым в мире удалось синтезировать самый лёгкий изотоп металла нобелия 249 нО. Его также называют нейтронодефицитным.

Ученые исследовали свойства радиоактивного распада ядер нобелия и резерфордия. В следствие эксперимента был синтезирован самый нейтронодефицитный изотоп 249 нО. Данные научные результаты помогут продвинуться в понимании свойств и пределов стабильности ядерной материи.