Российские ученые первые в мире получили самый легкий изотоп нобелия

Учёным лаборатории ядерных реакций Объединённого института ядерных исследований первым в мире удалось синтезировать самый лёгкий изотоп металла нобелия 249 нО. Его также называют нейтронодефицитным.
Ученые исследовали свойства радиоактивного распада ядер нобелия и резерфордия. В следствие эксперимента был синтезирован самый нейтронодефицитный изотоп 249 нО. Данные научные результаты помогут продвинуться в понимании свойств и пределов стабильности ядерной материи.
В таблице Менделеева нобелий располагается под номером 102 и является одним из самых тяжелых металлов, которого не существует в природе. Металл впервые получили на ускорителе ОИЯИ в Дубне в середине 1960-х годов.