Долгострой в центре Уфы готовят к сдаче

Больше не проблемный. Еще один долгострой в Уфе будет заселен в ближайшее время. Проблема обманутых дольщиков находится на контроле главы республики, за прошлый год вопрос решен с 70 объектами. Остаётся ещё 39. На прошедшем накануне оперативном совещании Радий Хабиров подчеркнул, что для решения проблемы обманутых дольщиков остается не так много времени. Поэтому расслабляться не стоит. Сегодня свои квартиры увидели будущие новоселы многоэтажки на пересечении улиц Ленина и Чернышевского. Дом простаивал несколько лет – все это время покупатели квартир возвращали свои права. При поддержке руководства республики стройка возобновилась в 21-м году. Буквально через пару недель жильцы наконец получат долгожданные ключи.

Этого дня, когда уже можно начать выбирать обои, некоторые дольщики ждали более 10 лет. Светлана Галлямова квартиру приобрела летом 2016-го. Ключи обещали выдать через полгода. Несколько раз сдвигали сроки, а потом стройплощадка и вовсе опустела.

Дом был заброшкой. Граффити, молодежь лазила. В центре города стояло заброшенное здание. Светлана Галлямова

Когда дольщики поняли, что теперь они обманутые, создали инициативную группу. Ее возглавила Галина Бухарова – многодетная мама, которая до сих пор выплачивает ипотеку. Борьба за возвращение своих прав длилась несколько лет. Супруг женщины умер, так и не дождавшись квартиры.

Мы много писали и в прокуратуру, и везде. Пытались достучаться. Никто нас не слышал. Пока Радий Фаритович не запустил организацию фонда. Минстрой был всегда с нами, но у них не было финансирования. Галина Бухарова, председатель инициативной группы дольщиков

Дом в числе первых попал в наблюдательный совет – многоэтажку решили достроить. Недобросовестная компания Регионстройкомплекс была признана банкротом. Объект передали региональному Фонду защиты прав дольщиков. В 2021 году техника вновь заработала около знаменитого долгостроя в центре города.

Усилили конструкцию, стоял незаконсервированный. Кирпичная кладка в негодность пришла. Возвели парковку на 56 мест. Отделка, коммуникации. Фасады, окна, весь комплекс. Тимур Гиниятуллин, заместитель директора Фонда защиты прав дольщиков Республики Башкортостан

К слову, застройщик Регионстройкомплекс обманул дольщиков дома по улице Энгельса – благодаря взаимодействию с фондом он также был завершен еще в 2021 году. Покупатели квадратных метров на Ленина, их почти 90, ключи получат в начале февраля.