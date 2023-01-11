В правительстве Башкирии озвучили предварительные итоги внешнеэкономической деятельности за 2022 год

В прошлом году аграриям республики удалось побить рекорд 30-летней давности и собрать более 5 миллионов тонн зерна. А экспорт продукции в зарубежные страны приблизился к 300 миллионов долларов. Несмотря на санкционные ограничения, этот показатель за два года вырос в 1,5 раза, сообщил Андрей Назаров. По данным Минсельхоза, в республике увеличивается поголовье племенного скота, в том числе и молочного. Также в животноводстве реализовано четыре крупных проекта с объемом инвестиций более 8 млрд рублей. По предварительной оценке, объем валовой продукции сельского хозяйства за 2022 год составит порядка 255 млрд рублей.