В правительстве Башкирии озвучили предварительные итоги внешнеэкономической деятельности за 2022 год

Рост более чем на 15 процентов, несмотря на санкции. В правительстве рассказали о предварительных итогах внешнеэкономической деятельности Башкортостана за 2022 год. Заседание провёл премьер-министр Андрей Назаров. Объем экспорта увеличился на 19%, а доля несырьевого неэнергетического экспорта в общем объеме за 9 месяцев прошлого года составила более 65%.

Из бюджета республики выделено 67 миллионов рублей на поддержку экспортной деятельности. А Центр поддержки экспорта Башкортостана второй год подряд занимает второе место среди субъектов России, уступив лишь Московской области.

По итогам января–октября 2022 года Башкирия нарастила внешнеторговый оборот на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года до 4,2 млрд долларов. При этом объем экспорта увеличился на 19%, доля несырьевого неэнергетического экспорта составила 65,3%. Импорт за этот период также продемонстрировал рост – на 1,5%.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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В прошлом году аграриям республики удалось побить рекорд 30-летней давности и собрать более 5 миллионов тонн зерна. А экспорт продукции в зарубежные страны приблизился к 300 миллионов долларов. Несмотря на санкционные ограничения, этот показатель за два года вырос в 1,5 раза, сообщил Андрей Назаров. По данным Минсельхоза, в республике увеличивается поголовье племенного скота, в том числе и молочного. Также в животноводстве реализовано четыре крупных проекта с объемом инвестиций более 8 млрд рублей. По предварительной оценке, объем валовой продукции сельского хозяйства за 2022 год составит порядка 255 млрд рублей.

Также на заседании правительства было отмечено, что к началу 2023 года в Башкортостане функционирует 51 метановая станция. Семь компаний получили субсидии на возмещение затрат на их строительство. Индекс промышленного производства за 11 месяцев прошлого года превысил среднероссийские значения, а республике удалось сохранить все меры государственной поддержки.

Возникшие в прошлом году санкционные сложности мы преодолели и преодолеваем достаточно уверенно. Запаса прочности, заложенный в прошлые годы нами и нашими предшественниками, дает нам возможность обеспечивать экономическую устойчивость и социальную стабильность.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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