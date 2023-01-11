Временное жилье и помощь неравнодушных: как живут погорельцы из дома на Сазонова в Уфе

В сгоревшем доме на улице Сазонова в Уфе нашли ещё одного погибшего. Спасатели до сих пор вели работы. Напомним, пожар произошёл в воскресенье вечером. Его тушили несколько часов. В понедельник было известно о трех погибших. Сегодня нашли четвертого. Всего в доме официально жили 25 человек. Почти все эвакуировались самостоятельно. Люди остались без жилья. Погорельцам предоставили места в центре временного размещения. На данный момент заселили 17 человек.

Новая жизнь с чистого листа, а точнее, с белоснежных стен. Краску погорельцам предоставили в центре временного размещения. Тут же и выделили квартиру. Уют создают уже сами. Сергей и Екатерина жили вместе в уже сгоревшем доме на улице Сазонова. Теперь пара заново обустраивает быт.

Начинать заново помогают неравнодушные люди. Пострадавшие едва выбежали из загоревшегося здания, большинство не успели забрать даже документы. После новости про пожар в администрацию района, в службу Красного креста, в Управление гражданской защиты уфимцы начали приносить одежду и продукты для погорельцев с улицы Сазонова.

Завезли ещё технику, холодильники. Просьбы людей будут прорабатываться, до конца недели обеспечим всем необходимым. Сейчас идёт экспертиза здания, его нужно признать непригодным для проживания. Ильнур Якупов, начальник Управления гражданской защиты по Кировскому району г. Уфы

Жить здесь погорельцы, по словам специалистов, могут до полугода. Срок может продлиться в зависимости от результатов экспертизы. Люди говорят, что два года назад уже пытались сменить жильё и признать дом аварийным.