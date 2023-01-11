В Башкирии открылся новый глэмпинг рядом с Киндерлинской пещерой

8 экодомиков в стиле А-фрейм, лыжные трассы, снегоходы. В Гафурийском районе открылась база отдыха «Сарыташ». Она расположилась на реке Зилим, недалеко от Киндерлинской пещеры. Съемочная группа БСТ побывала в этом сказочном месте.

Лыжные трассы, зимний банан за снегоходом, дома А-фреймы и экскурсия в Киндерлинскую пещеру – уединиться от городской суеты можно в глэмпинге. База отдыха «Сарыташ» находится у реки Зилим в Гафурийском районе. Сюда приезжают туристы со всей России. Бывают и иностранцы. Гузель Мухамедьянова с семьей побывала здесь летом, зимой тоже решили заехать и посмотреть.

Понравилось, как будто мы попали в зимнюю сказку. Я горжусь, что в моем Гафурийском районе есть такое красивое место для отдыха всей семьей. Гузель Мухамедьянова, турист /г. Уфа/

Дмитрий Кузьминых приехал из Ижевска, столицы Удмуртской республики, целенаправленно – увидеть Киндерлинскую пещеру. Она в четырех километрах выше по течению реки от базы отдыха. Дмитрий с туристической группой был в пещере более шести часов. Конечно же, с проверенными инструкторами и страховкой. Ведь безопасность – превыше всего.

Эта такая у нас легендарная пещера в Башкирии, одна из самых больших. Дошли до классического зала и до погребов – крайне красивая гитара там лежит. Всем советую сходить и особенно зал Атлантов. Очень красиво. Всем советую, езжайте. Дмитрий Кузьминых, турист /г. Ижевск/

Киндерлинская пещера – одна из самых известных и протяженных пещер на Урале. Для осмотра понадобится снаряжение и необходимые навыки. Здесь есть колодцы, шкуродеры, пещерные озера, ледники, многочисленные сталактиты, сталагмиты с прекрасными натечными образованиями. Интересны названия гротов: Летучий голландец, Пепси, Хлеборезка, Атлантида, Концертный зал, Кощеево царство. В последние годы открыли новые залы. И сейчас длина подземных ходов достигла 16 км. Гид и экскурсовод Тимур Бахтияров каждый раз восхищается красивым природным убранством пещеры.

Самый красивый зал – Атлантида. Но он труднодоступный. Туда обычно человек без подготовки не сможет попасть. Тимур Бахтияров, управляющий глэмпингом «Сарыташ»

У Ильшата Бахтиярова идея создать в таком красивом месте базу отдыха родилась давно. Предприниматель занимался когда-то сплавом. Постоянно с группой останавливался на этой территории и сооружал палаточный лагерь. И вот в 2016 году мужчина арендовал землю. Но возможности строиться у него тогда не было. Возникли сложности, и только в 2020 году сюда смогли провести свет и проложить дорогу. А в 2021 году началась стройка.

Это каркасные дома, со всех сторон утепленные минватой толщиной 20-25 см. Отопление здесь электрическое. Я занимался деревообработкой, продолжаю заниматься. У меня есть столярный цех. То есть все дома мы строили своими руками. Ильшат Бахтияров, директор глэмпинга «Сарыташ»