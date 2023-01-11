В Башкирии открылся новый глэмпинг рядом с Киндерлинской пещерой

8 экодомиков в стиле А-фрейм, лыжные трассы, снегоходы. В Гафурийском районе открылась база отдыха «Сарыташ». Она расположилась на реке Зилим, недалеко от Киндерлинской пещеры. Съемочная группа БСТ побывала в этом сказочном месте.
Лыжные трассы, зимний банан за снегоходом, дома А-фреймы и экскурсия в Киндерлинскую пещеру – уединиться от городской суеты можно в глэмпинге. База отдыха «Сарыташ» находится у реки Зилим в Гафурийском районе. Сюда приезжают туристы со всей России. Бывают и иностранцы. Гузель Мухамедьянова с семьей побывала здесь летом, зимой тоже решили заехать и посмотреть.
Дмитрий Кузьминых приехал из Ижевска, столицы Удмуртской республики, целенаправленно – увидеть Киндерлинскую пещеру. Она в четырех километрах выше по течению реки от базы отдыха. Дмитрий с туристической группой был в пещере более шести часов. Конечно же, с проверенными инструкторами и страховкой. Ведь безопасность – превыше всего.
Киндерлинская пещера – одна из самых известных и протяженных пещер на Урале. Для осмотра понадобится снаряжение и необходимые навыки. Здесь есть колодцы, шкуродеры, пещерные озера, ледники, многочисленные сталактиты, сталагмиты с прекрасными натечными образованиями. Интересны названия гротов: Летучий голландец, Пепси, Хлеборезка, Атлантида, Концертный зал, Кощеево царство. В последние годы открыли новые залы. И сейчас длина подземных ходов достигла 16 км. Гид и экскурсовод Тимур Бахтияров каждый раз восхищается красивым природным убранством пещеры.
У Ильшата Бахтиярова идея создать в таком красивом месте базу отдыха родилась давно. Предприниматель занимался когда-то сплавом. Постоянно с группой останавливался на этой территории и сооружал палаточный лагерь. И вот в 2016 году мужчина арендовал землю. Но возможности строиться у него тогда не было. Возникли сложности, и только в 2020 году сюда смогли провести свет и проложить дорогу. А в 2021 году началась стройка.
8 экодомов-шалашей в стиле А-фрейм для круглогодичного проживания. В этом году возвели летнее кафе на 80 человек, в планах – дома-срубы. Есть собственная скважина с чистой и вкусной водой. После бани – купание в горной реке. В этом году в республике открыли 40 таких глэмпингов, большая часть из которых – летние. В Башкортостане популярность внутреннего туризма растет с каждым днем.