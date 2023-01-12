В Башкирии ушел из жизни Муртаза Рахимов

11 января в Башкирии на 89-м году жизни скончался первый Президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов.

О смерти первого руководителя республики в своих социальных сетях сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров. Муртаза Рахимов руководил Башкирией с 1993 по 2010 год.



Еще в июле 2022 года было известно, что Рахимов проходил лечение в Республиканском госпитале ветеранов войн. Тогда его здоровье оценивалось как удовлетворительное.

Муртаза Рахимов родился в 1934 году в деревне Таваканово Кугарчинского района. С 1956 году начал карьеру на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе. В 1986 году стал директором предприятия. С 1990 по 1993 год - Председатель Верховного Совета Республики Башкортостан. В декабре 1993 года был избран Президентом Республики Башкортостан, набрав 63% голосов избирателей.