В Башкирии мужчина скончался от переохлаждения после пожара

Как сообщает ИА «Башинформ», огнём охватило дом без электрификации, страховки. В помещении было лишь печное отопление. Возгорание тушили 7 человек личного состава и 4 единицы техники.

57-летнему хозяину дома удалось выбраться из огня, однако на улице он сильно замёрз. Пострадавшего доставили в больницу села Красная Горка. Ему оказали необходимую помощь, но через несколько часов мужчина скончался.