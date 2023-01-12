В Башкирии мужчина скончался от переохлаждения после пожара

11 января в Нуримановском районе произошёл крупный пожар. Инцидент зафиксирован в селе Новокулево.

Фото №1 - В Башкирии мужчина скончался от переохлаждения после пожара

Как сообщает ИА «Башинформ», огнём охватило дом без электрификации, страховки. В помещении было лишь печное отопление. Возгорание тушили 7 человек личного состава и 4 единицы техники.

57-летнему хозяину дома удалось выбраться из огня, однако на улице он сильно замёрз. Пострадавшего доставили в больницу села Красная Горка. Ему оказали необходимую помощь, но через несколько часов мужчина скончался.

Причину и обстоятельства пожара предстоит установить.

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