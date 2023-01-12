В Уфе после жалоб на долгое ожидание автобусов на морозе проверят перевозчика

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, интервалы движения более тысячи единиц общественного транспорта в городе существенно увеличены. При низких температурах воздуха это негативно сказывается на людей. Проверками с привлечением специалистов будет охвачено свыше 90 муниципальных маршрутов, осуществляемых 10 перевозчиками.