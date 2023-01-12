В Башкирии устанавливается личность пассажирки, которая погибла в ДТП
11 января утром в Альшеевском районе произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован на 72 км автодороги Стерлитамак-Раевский.
На трассе столкнулись ВАЗ-2110, за рулём которого находился 48-летний водитель, и «Шкода Йети» под управлением 42-летнего мужчины.
В аварии пострадали водитель отечественного авто и три его пассажира. Пострадавших госпитализировали. Через некоторое время на больничной койке скончалась одна из пострадавших пассажирок. Её личность предстоит установить.
Самые аварийно-опасные нарушения ПДД — это выезд на встречную полосу и превышение скорости. Особенно опасным является выезд на встречку, так как часто это нарушение приводит к весьма серьёзным последствиям вплоть до летального исхода. Причина, по которой водители оправдывают грубое нарушение ПДД, чаще всего одна — они куда-то спешили. В то же время, даже при небольшой скорости удар со встречным автомобилем может оказаться смертельным, а последствия для участников дорожного движения — несравнимы с выигранным временем.