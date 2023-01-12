В Башкирии устанавливается личность пассажирки, которая погибла в ДТП

Самые аварийно-опасные нарушения ПДД — это выезд на встречную полосу и превышение скорости. Особенно опасным является выезд на встречку, так как часто это нарушение приводит к весьма серьёзным последствиям вплоть до летального исхода. Причина, по которой водители оправдывают грубое нарушение ПДД, чаще всего одна — они куда-то спешили. В то же время, даже при небольшой скорости удар со встречным автомобилем может оказаться смертельным, а последствия для участников дорожного движения — несравнимы с выигранным временем.

Владимир Севастьянов, глава ГИБДД по РБ