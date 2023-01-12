В Уфе при возгорании многоэтажки спасли восемь человек

Огнём охватило квартиру. На тушение пожара были направлены 35 человек личного состава и 10 единиц техники. Из зоны воздействия опасных факторов были эвакуированы 8 человек, среди которых двое – дети. Также из дома эвакуировали 25 человек, из них пятеро детей. Горение было локализовано за 20 минут, а полностью ликвидировать пожар удалось за 40.