В Уфе при возгорании многоэтажки спасли восемь человек

11 января в Уфе произошёл пожар в многоэтажном доме по улице Интернациональная. Подробности инцидента сообщает МЧС республики.
Огнём охватило квартиру. На тушение пожара были направлены 35 человек личного состава и 10 единиц техники. Из зоны воздействия опасных факторов были эвакуированы 8 человек, среди которых двое – дети. Также из дома эвакуировали 25 человек, из них пятеро детей. Горение было локализовано за 20 минут, а полностью ликвидировать пожар удалось за 40.
На лестничной клетке шестого этажа в бессознательном состоянии нашли 72-летнего мужчину. Его экстренно передали медикам, которым оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего. Также помощь врачей потребовалась 40-летнему мужчине и 28-летней женщине. Их доставили в больницу №13 с признаками отравления продуктами горения.
Фото: МЧС по РБ.