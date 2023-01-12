Прощание с первым Президентом Башкирии Муртазой Рахимовым состоится 13 января

Радий Хабиров провёл заседание государственной комиссии по организации похорон первого Президента Башкортостана Муртазы Губайдулловича Рахимова. Она создана соответствующим указом Главы республики.

Нам надо внимательно провести обсуждение, чтобы отдать должные почести Муртазе Губайдулловичу. Для всей республики он имеет огромное знание. Его роль, на мой взгляд, до конца не оценена. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Прощание с Муртазой Рахимовым состоится 13 января в концертном зале «Башкортостан». в Уфе С 9:00 до 12:00 проститься с первым Президентом республики смогут все желающие. В полдень начнётся траурный митинг. Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть в прямом эфире БСТ, а также телеканалов «Башкортостан 24» и «Вся Уфа» с 11:00. Похоронят Муртазу Рахимова на мусульманском кладбище Уфы. 

Глава Башкортостана дал поручение Правительству республики, Госсобранию, администрациям Уфы и Кугарчинского района внести предложения по увековечению памяти первого президента Башкортостана.

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