Прощание с первым Президентом Башкирии Муртазой Рахимовым состоится 13 января

Прощание с Муртазой Рахимовым состоится 13 января в концертном зале «Башкортостан». в Уфе С 9:00 до 12:00 проститься с первым Президентом республики смогут все желающие. В полдень начнётся траурный митинг. Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть в прямом эфире БСТ, а также телеканалов «Башкортостан 24» и «Вся Уфа» с 11:00. Похоронят Муртазу Рахимова на мусульманском кладбище Уфы.