Константин Толкачев – о Муртазе Рахимове: «Был человеком великой активности»

Муртаза Рахмов скончался накануне на 89-м году жизни. Во главе региона политик стоял порядка 17 лет. Он занимал пост Президента Башкортостана с 1993 по 2010 год.
Трудовую деятельность начал с должности рядового оператора НПЗ. С 1990 по 1993 годы Муртаза Рахимов был председателем Верховного Совета республики. Возглавив республику, он объединил все предприятия башкирского ТЭКа в единый холдинг. В 1998 году он стал одним из учредителей и сопредседателей партии «Отечество - Вся Россия», которая через три года вошла в партию «Единая Россия». В декабре 2003 года Рахимов переизбрался на третий срок президентства. В 2006 году депутаты Курултая наделили Рахимова президентскими полномочиями на новый пятилетний срок, а в июле 2010 года он объявил о намерении досрочно покинуть пост.
За большой вклад в социально-экономическое развитие Башкирии Муртаза Губайдуллович был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. После ухода с поста Президента он получил должность председателя Совета Благотворительного фонда «Урал». Несмотря на уход из большой политики, жители Башкортостана могли обратиться к нему по любой волнующей проблеме.