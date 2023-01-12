Константин Толкачев – о Муртазе Рахимове: «Был человеком великой активности»

Муртаза Рахмов скончался накануне на 89-м году жизни. Во главе региона политик стоял порядка 17 лет. Он занимал пост Президента Башкортостана с 1993 по 2010 год. 

Трудовую деятельность начал с должности рядового оператора НПЗ. С 1990 по 1993 годы Муртаза Рахимов был председателем Верховного Совета республики. Возглавив республику, он объединил все предприятия башкирского ТЭКа в единый холдинг. В 1998 году он стал одним из учредителей и сопредседателей партии «Отечество - Вся Россия», которая через три года вошла в партию «Единая Россия». В декабре 2003 года Рахимов переизбрался на третий срок президентства. В 2006 году депутаты Курултая наделили Рахимова президентскими полномочиями на новый пятилетний срок, а в июле 2010 года он объявил о намерении досрочно покинуть пост.

За большой вклад в социально-экономическое развитие Башкирии Муртаза Губайдуллович был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством»  I степени. После ухода с поста Президента он получил должность председателя Совета Благотворительного фонда «Урал». Несмотря на уход из большой политики, жители Башкортостана могли обратиться к нему по любой волнующей проблеме.

Муртаза Губайдуллович был человеком великой активности. Жизненная энергия, опыт позволяли ему безошибочно определять болевые точки и принимать адекватные решения.  Он моментально реагировал на меняющиеся ситуации, их много было. У нас был очень близкий формат личных отношений, я во многом учился у него. Он всегда подсказывал, делал это корректно, с юмором иногда. Он находил такие аргументы, что не соглашаться с ними было невозможно.

Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан
Финал Уфимской волны
БАШКОРТТАР-БСТ