Константин Толкачев – о Муртазе Рахимове: «Был человеком великой активности»

Трудовую деятельность начал с должности рядового оператора НПЗ. С 1990 по 1993 годы Муртаза Рахимов был председателем Верховного Совета республики. Возглавив республику, он объединил все предприятия башкирского ТЭКа в единый холдинг. В 1998 году он стал одним из учредителей и сопредседателей партии «Отечество - Вся Россия», которая через три года вошла в партию «Единая Россия». В декабре 2003 года Рахимов переизбрался на третий срок президентства. В 2006 году депутаты Курултая наделили Рахимова президентскими полномочиями на новый пятилетний срок, а в июле 2010 года он объявил о намерении досрочно покинуть пост.