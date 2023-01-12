Жители Башкирии могут получить субсидию на оплату ЖКУ

В министерстве ЖКХ Башкирии напомнили, что жители республики могут получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг — это безвозмездная помощь государства малоимущим для своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Платить меньше за ЖКУ могут люди с низкими доходами, ветераны труда, многодетные семьи и другие категории граждан.