Жители Башкирии могут получить субсидию на оплату ЖКУ

В министерстве ЖКХ Башкирии напомнили, что жители республики могут получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Платить меньше за ЖКУ могут люди с низкими доходами, ветераны труда, многодетные семьи и другие категории граждан.
В Башкирии при расчете субсидии размеры стандартов максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи составляют:
— для многодетных и неполных семей — 13%;
— для одиноко проживающих мужчин от 60 лет и женщин от 55 лет — 18%;
— для одиноко проживающих людей, достигших возраста 70 лет — 16%;
— для иных категорий — 20%.
Узнать подробную информацию о субсидии на оплату ЖКУ можно на сайте Республиканского центра социальной поддержки населения Башкирии.