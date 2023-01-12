Жители Башкирии могут получить субсидию на оплату ЖКУ

В министерстве ЖКХ Башкирии напомнили, что жители республики могут получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Фото №1 - Жители Башкирии могут получить субсидию на оплату ЖКУ

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг — это безвозмездная помощь государства малоимущим для своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг.

пресс-служба министерства ЖКХ РБ 

Платить меньше за ЖКУ могут люди с низкими доходами, ветераны труда, многодетные семьи и другие категории граждан.

В Башкирии при расчете субсидии размеры стандартов максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи составляют:

— для многодетных и неполных семей — 13%;

— для одиноко проживающих мужчин от 60 лет и женщин от 55 лет — 18%;

— для одиноко проживающих людей, достигших возраста 70 лет — 16%;

— для иных категорий — 20%.

Узнать подробную информацию о субсидии на оплату ЖКУ можно на сайте Республиканского центра социальной поддержки населения Башкирии.

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