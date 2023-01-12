Под Уфой сняли карантин по бешенству

В Уфимском районе в селе Чесноковка был введён карантин по бешенству. 9 января карантин в селе был прекращён указом Главы Башкирии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ограничения также сняты с личного подсобного хозяйства жителя села. Ему было запрещено лечить заболевших животных, восприимчивых к бешенству, снимать шкуры с мёртвых, пускать в свой двор посторонних, кроме за исключением ветеринаров, вывозить и ввозить животных, в том числе на убой в течение 179 дней.
Напомним, карантин был введён после того, как на территорию дома местного жителя пришла зараженная лиса, которая подралась с собакой сельчанина.