Под Уфой сняли карантин по бешенству

Ограничения также сняты с личного подсобного хозяйства жителя села. Ему было запрещено лечить заболевших животных, восприимчивых к бешенству, снимать шкуры с мёртвых, пускать в свой двор посторонних, кроме за исключением ветеринаров, вывозить и ввозить животных, в том числе на убой в течение 179 дней.