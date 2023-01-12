В Уфе 13 января ограничат движение транспорта

С 8:30 до 14:30 ч. перекроют следующие улицы: Ленина (от Кирова до Пушкина), Пушкина (от Советской до Степана Разина), Степана Разина (от Пушкина до Малой Бакунина), Малую Бакунина (от Степана Разина до Алтайской), Алтайскую (от Татарской до Пятигорской).