В Уфе 13 января ограничат движение транспорта

13 января в Уфе будет ограничено движение транспорта в связи с проведением церемонии прощания и похорон первого Президента Республики Башкортостан Муртазы Рахимова.
С 8:30 до 14:30 ч. перекроют следующие улицы: Ленина (от Кирова до Пушкина), Пушкина (от Советской до Степана Разина), Степана Разина (от Пушкина до Малой Бакунина), Малую Бакунина (от Степана Разина до Алтайской), Алтайскую (от Татарской до Пятигорской).
В этот период изменится схема движения городского транспорта. Уфимцев и гостей столицы просят с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и заранее планировать свой маршрут.