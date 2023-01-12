Умельцы из Башкирии поделились секретами кузнечного и столярного дела

В селе Сабаево Буздякского района развивается кузнечное и столярное дело. Изделия местных мастеров пользуются большим спросом у населения.

Качели, беседки, мангалы, скамейки – все своими руками. Житель деревни Сабаево Валерик Айдаров, выйдя на заслуженный отдых, занялся кузнечным делом. В детстве учил его этому ремеслу отец. Сейчас, как он сам признается: тут подсмотрит, там посмотрит, так и учится. Свою первую работу помнит до сих пор.

Первое – ворота себе сделал, потом сосед попросил. Станки тоже сам делаю. Вот резной сам соорудил, там гну мелкие узоры. Скорее всего удовольствие, прибыль есть, конечно. Но это для себя, вот это я люблю, вот это мое. Валерик Айдаров, кузнец

Каких только нет железных заготовок в мастерской Валерика Айдарова. Он производит гибку деталей холодным способом. Делает узоры любых размеров. Для мебели, скамеек мужчина использует деревянные поддоны.

Его внук также интересуется кузнечным ремеслом, поэтому часто посещает мастерскую своего деда. Мальчик хочет научиться ручной ковке. Валерик Айдаров с удовольствием учит его этому делу.

Цветочные этажерки, банкетки, кресла-качалки и букет роз из кованого железа наполнены душевным теплом и творческой страстью умелого хозяина. Резеда Миннисламовна радуется, что в доме есть хороший мастер. Сейчас он принимает заказы из других районов Башкортостана и соседних областей.

У моего мужа золотые руки. И мы уже 36 лет вместе живем. Все он сам делает. Резеда Айдарова

На этих мощных станках Марат Фазлыев шлифует ножки стола. Придав деталям изящную форму, умелец крепит их к столешнице.

Моя продукция лучше, чем импортная. Из чистого дерева сделана. Изготовление мебели мне приносит удовольствие, деньги. С этим я могу импорт заменить. Марат Фазлыев, мастер по изготовлению мебели

Коромысла, сундуки, вешалки для одежды, качели – деревообработкой мастер занялся в 90-е годы. Начинал со стула для кухни. Марат Фазлыев обучил столярному делу и своего односельчанина Ижада Батталова.

Диван купленный и шифанер. А вот остальное – двери, кровати, стулья, столы, шкафы, комоды – все сделал сам. Ижад Батталов, мастер по изготовлению мебели

Столяром движет творческий азарт. Каждое свое изделие он старается сделать произведением искусства. За полтора месяца Ижад Батталов создал шахматную доску, стулья, фигурки для игры.