В Уфе сотрудники ГИБДД пришли на помощь молодой семье
9 января в Уфе молодая семья попала в беду. На помощь уфимцам подоспели инспекторы дорожно-патрульной службы — лейтенант полиции Константин Кузовов и лейтенант полиции Александр Шамилов.
Сотрудники ГИБДД двигались по маршруту патрулирования по улице Заки Валиди, когда заметили посреди дороги автомобиль «Киа Рио». Водитель авто сообщил, что машина заглохла и не заводится. В салоне находились супруга автовладельца и их трёхлетний сын.
Автоинспекторы незамедлительно приняли решение оказать помощь и сообщили о внештатной ситуации в дежурную часть подразделения. Из-за технической неисправности салон автомобиля не отапливался. Учитывая морозный день и то, что люди находились на холоде некоторое время, ситуация явно могла стать критической. Включив световые сигналы патрульного автомобиля, инспекторы обеспечили безопасность дорожного движения на данном участке дороги. Супругу водителя и ребенка пересадили в служебную машину, сами полицейские и водитель предприняли попытку устранить поломку на месте.
пресс-служба ГИБДД РБ
Машину отбуксировали на безопасную стоянку – она так и не завелась. Маму и малыша инспекторы довезли до дома, где семью ждали ещё два ребёнка.