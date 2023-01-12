В Уфе сотрудники ГИБДД пришли на помощь молодой семье

Автоинспекторы незамедлительно приняли решение оказать помощь и сообщили о внештатной ситуации в дежурную часть подразделения. Из-за технической неисправности салон автомобиля не отапливался. Учитывая морозный день и то, что люди находились на холоде некоторое время, ситуация явно могла стать критической. Включив световые сигналы патрульного автомобиля, инспекторы обеспечили безопасность дорожного движения на данном участке дороги. Супругу водителя и ребенка пересадили в служебную машину, сами полицейские и водитель предприняли попытку устранить поломку на месте.

пресс-служба ГИБДД РБ