В Уфе сотрудники ГИБДД пришли на помощь молодой семье

9 января в Уфе молодая семья попала в беду. На помощь уфимцам подоспели инспекторы дорожно-патрульной службы — лейтенант полиции Константин Кузовов и лейтенант полиции Александр Шамилов.

Фото №1 - В Уфе сотрудники ГИБДД пришли на помощь молодой семье

Сотрудники ГИБДД двигались по маршруту патрулирования по улице Заки Валиди, когда заметили посреди дороги автомобиль «Киа Рио». Водитель авто сообщил, что машина заглохла и не заводится. В салоне находились супруга автовладельца и их трёхлетний сын.

Автоинспекторы незамедлительно приняли решение оказать помощь и сообщили о внештатной ситуации в дежурную часть подразделения. Из-за технической неисправности салон автомобиля не отапливался. Учитывая морозный день и то, что люди находились на холоде некоторое время, ситуация явно могла стать критической. Включив световые сигналы патрульного автомобиля, инспекторы обеспечили безопасность дорожного движения на данном участке дороги. Супругу водителя и ребенка пересадили в служебную машину, сами полицейские и водитель предприняли попытку устранить поломку на месте.

пресс-служба ГИБДД РБ 

Машину отбуксировали на безопасную стоянку – она так и не завелась. Маму и малыша инспекторы довезли до дома, где семью ждали ещё два ребёнка.

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