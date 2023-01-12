В Башкирии беременная в критической ситуации попала в больницу

Для дальнейшего лечения пациентку транспортировали на вертолете санитарной авиации в Уфу, где специалисты отделения рентгенохирургических методов лечения удалили кава-фильтр. Сегодня пациентка получает консервативную терапию. У нее положительная динамика, и она готовится к выписке.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ