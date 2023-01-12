В Башкирии беременная в критической ситуации попала в больницу

В больницу Нефтекамска в критическом состоянии доставили беременную пациентку. Врачам удалось сохранить жизни и мамы, и ребёнка.
Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, врачи выявили у женщины серьёзную патологию – сосудистую катастрофу. Консилиумом врачей было принято решение о выезде бригады специалистов РКБ им. Куватова.
Пациентку осмотрели акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, сосудистый и рентген-хирурги. Совместными усилиями пациентке провели имплантацию кава-фильтра (ловушки для тромбов), прямую тромбэктомию — это сложная, но малоинвазивная операция. Выполнили экстренное кесарево сечение, родился здоровый ребенок.