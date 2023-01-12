В Башкирии беременная в критической ситуации попала в больницу

В больницу Нефтекамска в критическом состоянии доставили беременную пациентку. Врачам удалось сохранить жизни и мамы, и ребёнка.

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Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, врачи выявили у женщины серьёзную патологию – сосудистую катастрофу. Консилиумом врачей было принято решение о выезде бригады специалистов РКБ им. Куватова.

Пациентку осмотрели акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, сосудистый и рентген-хирурги. Совместными усилиями пациентке провели имплантацию кава-фильтра (ловушки для тромбов), прямую тромбэктомию — это сложная, но малоинвазивная операция. Выполнили экстренное кесарево сечение, родился здоровый ребенок.

Для дальнейшего лечения пациентку транспортировали на вертолете санитарной авиации в Уфу, где специалисты отделения рентгенохирургических методов лечения удалили кава-фильтр. Сегодня пациентка получает консервативную терапию. У нее положительная динамика, и она готовится к выписке.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ 
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